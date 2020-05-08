Полпред президента Николай Цуканов возложил цветы к памятнику маршалу Жукову (ФОТО)

Сегодня, накануне Дня Победы, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вместе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре полпредства, также в торжественной церемонии приняли участие начальник управления ФСБ России по Свердловской области Александр Зиновьев, начальник управления ФСБ России по Центральному военному округу Александр Васильев, начальник управления спецсвязи и информации ФСО России в УФО Николай Рябко, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, представители властей Свердловской области и Екатеринбурга.

В пресс-службе ЦВО добавили, что после этого начался проезд по улицам Екатеринбурга уникальной автоколонны из 10 армейских автомобилей УАЗ со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и знаменами воинских частей, сформированных в годы войны на территории Свердловской области. Водители автомобилей одеты в форму военных лет: брюки галифе, гимнастерки, пилотки и хромовые сапоги. Подобная акция в Екатеринбурге проходит впервые.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.05.20

Бутусов, «Сансара» и песни военных лет в онлайне – чем заняться в праздничные выходные. / «Екатеринбург-Экспо» потратит 16 млн на рекламу четырех мероприятий. / В Екатеринбурге сносят многолетний недострой у «белого дома». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»