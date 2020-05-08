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Бывшего советника вице-губернатора оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил в силе постановление суда города Лесного об аресте бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, он останется под стражей до 27 июня. Напомним, в последний день апреля Владислава Русакова задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Речь идет о действиях, которые подозреваемый совершил на одном из прежних мест работы – в качестве заместителя главы администрации ГО «Город Лесной». По версии следствия, с 2014 по 2018 год чиновник частями получил от индивидуального предпринимателя взятку в особо крупном размере за помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что Русаков написал заявление об увольнении с должности советника вице-губернатора Сергея Бидонько за несколько дней до задержания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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