Бывшего советника вице-губернатора Свердловской области арестовали до 27 июня

Городской суд Лесного вынес решение об аресте Владислава Русакова, теперь уже бывшего советника вице-губернатора Сергея Бидонько. Мера пресечения избрана до 27 июня. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток. «Городской суд города Лесной арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 6 ст.290 УК РФ. Мера пресечения избрана по 27 июня 2020 года включительно. Постановление вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами», – сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ в Екатеринбурге задержали Владислава Русакова – советника вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергея Бидонько. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, речь идет о действиях, которые подозреваемый совершил на одном из прежних мест работы – в качестве заместителя главы администрации ГО «Город Лесной». По версии следствия, с 2014 по 2018 год чиновник частями получил от индивидуального предпринимателя взятку в особо крупном размере за помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию.

В департаменте информполитики Свердловской области вчера сообщили, что Русаков в начале этой недели написал заявление об увольнении по собственному желанию и уже получил документы. «О дальнейшей его судьбе информацией не располагаем. Все, что известно на данный момент, интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано», – прокомментировали в ДИПе.

В настоящее время следователями выполняется комплекс мер, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, сбор и закрепление доказательной базы.

Лесной, Ольга Тарасова

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