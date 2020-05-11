Куйвашев объявил, что может снять ограничительные меры уже на следущей неделе

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев после выступления президента России Владимира Путина, который объявил об окончании нерабочих дней в стране с 12 мая, заявил, что вскоре в регионе также могут быть сняты ограничения. «Эта неделя может стать решающей для Свердловской области в вопросе продления ограничительных мер. Поголовная самоизоляция и другие карантинные меры изначально были необходимы для того, чтобы медучреждения могли подготовиться к возможному резкому увеличению количества больных с коронавирусом. На сегодняшний день мы сделали все необходимое. В свердловских больницах организованы новые места в инфекционных отделениях, и больше половины – около 1 500 коек – сейчас свободны», – заявил Куйвашев.

По его словам, «у большинства COVID-положительных пациентов заболевание проходит безо всяких симптомов, организм справляется с вирусом без сложного лечения».

Губернатор отметил, что решение о снятии ограничений будет зависеть от эпидобстановки. «Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели. Однако, надеюсь, вы понимаете, что постепенно оживляя экономику, мы не можем ставить под угрозу здоровье людей. Поэтому масочный режим будет сохранен в любом случае, а людям с хроническими заболеваниями и тем, кому больше 65 лет, будет рекомендовано по-прежнему соблюдать самоизоляцию», – сказал Куйвашев.

Ранее он говорил, что вопрос о продлении или непродлении карантина решится 18 мая.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.20

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