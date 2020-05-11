В России завершается период нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. По словам главы государства, ситуация по коронавирусу позволяет перейти к этапу постепенного смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией.

«С завтрашнего дня, с 12 мая период нерабочих дней завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», – отметил Путин в обращении к россиянам, озвученном перед совещанием по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ.

«Выход из режима ограничений потребует значительного времени», – отметил глава государства. Президент добавил, что общие санитарные требования будут сохраняться. Массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом.

Главы субъектов РФ смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. «С 12 мая нужно создать условия возобновления работы предприятий базовых отраслей экономики», – отметил Путин.

Президент призвал сохранять режим самоизоляции людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

По последним данным, в России выявлено 221 344 больных коронавирусом нового типа. Общее число умерших на сегодняшний день составило 2009 человек. В результате РФ вошла в тройку стран по числу заболевших Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.20

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