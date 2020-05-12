В Екатеринбурге арбитражные суды начали работать в штатном режиме

С сегодняшнего дня начинают прием посетителей арбитражные суды. Как сообщается на сайте Арбитражного суда Свердловской области, для снижения риска подхватить Covid-19 установлен режим «входной фильтр»: в здание можно попасть только по вызову сотрудников, посетители обязаны быть в маске и перчатках, всем предлагают использовать санитайзер. Антисептик есть в суде, маски и перчатки нужно иметь собственные. Снимать их в помещении нельзя.

На входе у участников судебного процесса проверяют температуру бесконтактным способом, если она выше 37 градусов – вход в здание запрещен. Кроме того, в суде просят тех, чьи представители находятся в других регионах, обращаться в суд с ходатайством о рассмотрении дела в отсутствии представителя – но это только рекомендация. Также можно ходатайствовать о проведении заседания онлайн, возможность проведения виртуального суда появилась с сегодняшнего дня.

Арбитражный суд Уральского округа также начинает работу в штатном режиме. Как и в суд первой инстанции, сюда можно попасть через КПП с измерением температуры и обработкой рук антисептиком. Маски обязательны, перчатки желательны. При этом в фойе могут находится одновременно максимум 5 человек – чтобы в небольшом помещении суда можно было соблюдать безопасную дистанцию. Пускать на процесс будут не ранее чем за полчаса до начала заседания.

«Участников судебных заседаний, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, просьба при регистрации представлять подтверждение пройденного двухнедельного карантина», – сказано на сайте суда. Как уточнила «Новому Дню» консультант отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Уральского округа Альбина Закирова, так как в суде могут участвовать представители сторон из разных регионов с различающейся эпидситуацией, то участвовать в заседаниях можно будет онлайн. Такая возможность на сайте суда появится 15 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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