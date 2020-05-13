«Стулья не двигать!» – посетители арбитража выстроились в очередь на улице (ФОТО)

Арбитражный суд Свердловской области возобновил работу в штатном режиме, но с ограничениями. Попасть внутрь можно только по вызову сотрудника, юристы ожидают приглашения на улице.

На крыльце установили стулья с надписями, запрещающими их перемещение. Те, кому мебели не хватило, ожидают стоя, их просят соблюдать дистанцию в два метра. Что, впрочем, не мешает участникам процесса обсуждать свои дела в более близком контакте.

По словам тех, кто уже попал внутрь, в помещении также предусмотрено дистанцирование: на трехместных диванах два места закрыты бумагами с предупреждением «не садиться».

Напомним, с 12 апреля в Арбитражный суд Свердловской области допускаются посетители. На входе у них замеряют температуру, обязательно наличие маски и перчаток. И со вчерашнего же дня появилась возможность проводить заседания онлайн.

В аналогичном режиме работает Арбитражный суд Уральского округа, там тоже измеряют температуру и просят ждать заседания на улице, процессы онлайн проводить начнут с 15 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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