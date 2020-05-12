Мерзлякова: еще 200 уральцев ждут рейсов в Россию

Около двухсот жителей Среднего Урала сейчас находятся за рубежом и ждут, когда смогут улететь в Россию. Такую цифру сегодня на пресс-конференции озвучила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что уральцы остаются в территориях, из которых рейсы пока не запланированы: это Занзибар, Маврикий, Фиджи, Сейшельские острова, другие территории, где находятся по 4-5 уральцев. «Я не думаю, что находится сейчас [в ожидании вывозных рейсов] больше двухсот человек. Потому что подавляющее большинство находится в каких-то самых разных странах мира. В праздники должны были приехать из Нью-Йорка. Очень ждем с Фиджи, о них очень волнуются родственники. По Занзибару сделано больше чем можно, это остров в Южной Африке и пока еще мы не можем оттуда привезти. Мы вывозим с Таиланда – там еще есть наши туристы. Из Индии надо еще привозить наших туристов. Это уже не Гоа, другая часть Индии, но там тоже наши туристы есть», – сообщила Мерзлякова.

Она также рассказала, что у тех, кого после возвращения из-за рубежа отправили в изоляцию, обнаружилось всего несколько случаев коронавируса. «Прямо в карантинных зонах было выявлено 9 человек. Может, уже что-то добавилось, я предпраздничную цифру называю, но есть девять человек, которые показали положительный результат по коронавирусу, находясь в изоляции», – отметила уполномоченный.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано более двух тысяч случаев Covid-19. За последние сутки пришло 211 подтверждений. Новая вспышка – в Верхотурье. Там заболевание подтвердили у настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря и еще 18 человек. Монастырь закрыли на карантин, также на карантине – Свято-Покровский женский монастырь, который расположен неподалеку от мужского.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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