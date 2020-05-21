В Екатеринбург доставят застрявших в Тривандруме, Калькутте и Душанбе россиян

Сегодня вечером в Кольцово приземлится вывозной рейс из Тривандрума и Калькутты. Ожидается, что на нем доставят в Екатеринбург, а затем – в Москву часть россиян, которые долгое время не могли вылететь из Индии, застряв во время локдауна в разных деревнях. Также в ближайшую неделю в Екатеринбург прилетят граждане из Душанбе и Бишкека.

Согласно расписанию вывозных рейсов, которое публикует Минкомсвязи РФ в телеграм-канале, вывозной рейс ABG9904 Тривандрум – Калькутта – Екатеринбург – Москва состоится уже сегодня. В Кольцово россияне, жившие в Индии, прибудут в 21:20. Их сразу же из самолета должны доставить автобусами в обсерваторы.

В расписании на ближайшие 7 дней есть еще два рейса в Екатеринбург. 22 мая – рейс Бишкек – Екатеринбург – Новосибирск, 26 мая – рейс из Душанбе в Екатеринбург.

Добавим, что продолжается вывоз россиян и в другие города, в основном – в Москву. Сегодня в столицу привезут людей из Коломбо, завтра – из Малайзии, Камбоджи, ОАЭ. В Уфу 23 мая доставят россиян из Гоа и Нью-Йорка (с остановкой в Москве), в Новосибирск прилетит самолет из Ташкента, в Воронеж – из Еревана. Полный список вывозных рейсов со ссылками на регистрацию есть в телеграм-канале Минкомсвязи РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

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