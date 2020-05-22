В Екатеринбурге приземлился борт с туристами из Индии

В Екатеринбурге приземлился самолет авиакомпании Royal Flight, который доставил россиян из Тривандрума и Калькутты. Как сообщили в региональном оперштабе, из Индии этим рейсом вывезли 41 человека. 32 из них отправили на 14-дневную изоляцию в обсерваторы, из них только шесть человек свердловчане. Еще семерых прилетевших от трапа забрали представители регионов, где они проживают.
Добавим, сегодня в Кольцово должен сесть рейс из Бишкека, который затем отправится в Новосибирск. 26 мая ожидается рейс из Душанбе в Екатеринбург.
Екатеринбург, Елена Иванова
Екатеринбург. Другие новости 22.05.20
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