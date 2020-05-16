В Екатеринбург вывозным рейсом прибыли 92 туриста из Индии

Самолет авиакомпании «Россия» сегодня доставил в Кольцово 92 туристов, вывезенных из индийского штата Гоа. В числе пассажиров были не только свердловчане, но и жители Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.

Прибывших осмотрели специалисты Роспотребнадзора. После этого 50 человек, в том числе 6 детей, были направлены в обсерватор на 14-дневный карантин. «При размещении учитываются особые пожелания людей. На момент вылета среди них были организация питания для вегетарианцев, людей с непереносимостью молочных продуктов, аллергиков и диабетиков. Жители других регионов при содействии оперативных штабов субъектов организовано доставлены в свои территории», – сообщили в свердловском оперативном штабе.

Накануне уральский полпред Николай Цуканов рассказал, что в Екатеринбург должны были прибыть еще несколько бортов с 800 туристами из Индии – жителями разных регионов России. Предполагалось, что все прибывшие будут проходить карантин в Свердловской области. Но так как регион не мог предоставить такое количество мест в обсерваторах, рейсы отложили.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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