В Екатеринбург собирались привезти еще 800 туристов из Индии и поместить на карантин

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов рассказал, что в Екатеринбург должны были прибыть еще несколько бортов с 800 туристами из Индии, которых собирались разместить на 14-дневный карантин в Свердловской области. Речь шла о жителях разных регионов России.

«У нас ни обсерваторы не готовы, ничего. А борта должны прибыть завтра. Приходит губернатор и говорит: «А почему со всех регионов людей к нам везут? И потом обратно же их везти надо?» Тогда от нас ушло письмо в федеральное правительство – и рейсы отложили. Это дало время и возможность подготовиться. А к нам в регион повезли только наших, местных», – рассказал Цуканов.

Напомним, как ранее писал «Новый День», только за две недели – 27 апреля по 10 мая – в регионы УрФО из-за границы вернулись 2 647 человек из 52 стран. Большинство из Казахстана, Китая, Таиланда, Бельгии и Киргизии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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