За две недели из-за рубежа вернулись более 2,5 тысяч уральцев (ИНФОГРАФИКА)

С 27 апреля по 10 мая в регионы УрФО из-за границы вернулись 2 647 человек из 52 стран. Большинство – из Казахстана, Китая, Таиланда, Бельгии и Киргизии. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал, сколько человек попали домой за последние две недели. «Новый День» публикует эти данные (ХМАО-Югра не вошел в статистику).

Челябинская область: вернулись 1 012 человек из 34 стран.

▪ Казахстан – 476 (47,04%)

▪ Китай – 60 (5,93%)

▪ Бельгия – 26 (2,57%)

▪ Таиланд – 18 (1,78%)

▪ Киргизия – 17 (1,68%)

Свердловская область: вернулись 852 человека из 46 стран.

▪ Китай – 316(37,09%)

▪ Казахстан – 91 (10,68%)

▪ Бельгия – 62 (7,28%)

▪ Киргизия – 50 (5,87%)

▪ Таиланд- 42 (4,93%)

Курганская область: вернулись 608 человек из 21 страны.

▪ Казахстан – 135(22,2%)

▪ Финляндия- 11 (1,81%)

▪ Китай – 10 (1,64%)

▪ Киргизия – 5 (0,82%)

▪ Таиланд- 5 (0,82%)

Тюменская область: вернулись 167 человек из 32 стран.

▪ Таиланд – 34 (20,36%)

▪ Казахстан – 27 (16,17%)

▪ Китай – 14 (8,38%)

▪ Вьетнам – 12 (7,19%)

▪ Таджикистан – 11 (6,59%)

ЯНАО: всего с 27.04 по 10.05 в ЯНАО вернулись 8 человек из 4 стран.

Инфографика предоставлена ИЦК

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