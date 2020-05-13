За две недели из-за рубежа вернулись более 2,5 тысяч уральцев (ИНФОГРАФИКА)

С 27 апреля по 10 мая в регионы УрФО из-за границы вернулись 2 647 человек из 52 стран. Большинство – из Казахстана, Китая, Таиланда, Бельгии и Киргизии. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал, сколько человек попали домой за последние две недели. «Новый День» публикует эти данные (ХМАО-Югра не вошел в статистику).
Челябинская область: вернулись 1 012 человек из 34 стран.
▪ Казахстан – 476 (47,04%)
▪ Китай – 60 (5,93%)
▪ Бельгия – 26 (2,57%)
▪ Таиланд – 18 (1,78%)
▪ Киргизия – 17 (1,68%)
Свердловская область: вернулись 852 человека из 46 стран.
▪ Китай – 316(37,09%)
▪ Казахстан – 91 (10,68%)
▪ Бельгия – 62 (7,28%)
▪ Киргизия – 50 (5,87%)
▪ Таиланд- 42 (4,93%)
Курганская область: вернулись 608 человек из 21 страны.
▪ Казахстан – 135(22,2%)
▪ Финляндия- 11 (1,81%)
▪ Китай – 10 (1,64%)
▪ Киргизия – 5 (0,82%)
▪ Таиланд- 5 (0,82%)
Тюменская область: вернулись 167 человек из 32 стран.
▪ Таиланд – 34 (20,36%)
▪ Казахстан – 27 (16,17%)
▪ Китай – 14 (8,38%)
▪ Вьетнам – 12 (7,19%)
▪ Таджикистан – 11 (6,59%)
ЯНАО: всего с 27.04 по 10.05 в ЯНАО вернулись 8 человек из 4 стран.
Инфографика предоставлена ИЦК
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