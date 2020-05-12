На нарушителя самоизоляции, устроившего стычку с полицейскими на Уралмаше, завели уголовку

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело на мужчину, который неадекватно отреагировал на замечание полицейских о нарушении режима самоизоляции. Стычка произошла в одном из дворов на улице Кузнецова. Дебошир обругал правоохранителей матом и отказывался подчиняться их требованиям. Инцидент был запечатлен оперативной съемкой полиции.

Как сообщили в следственном управлении СКР, в отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям «применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти», а также «оскорбление представителя власти». Подозреваемый будет задержан в ближайшее время для выполнения необходимых следственных действий. Уголовное дело было возбуждено по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, добавили в ведомстве.

Конфликт жителя Уралмаша с полицейскими произошел днем 11 мая. Патруль обнаружил во дворе жилого дома компанию мужчин, которые распивали спиртное на детской площадке и были без масок. Во время разъяснительной беседы двое нарушителей самоизоляции вели себя агрессивно, отвечали на вопросы по- хамски и, по версии городского УМВД, хватались за форму полицейских. Подозреваемый публично оскорблял сотрудников ППС матом, несмотря на предупреждение, что ведется видеосъемка. В итоге патруль вызвал подкрепление и двоих нарушителей задержали с применением физической силы. Уже в отделе полиции № 15 в отношении мужчин составили протоколы по статьям 19.3, 20.21 и 20.6.1 КоАП РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

Свердловская полиция составила свыше 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции в майские праздники. / В Свердловской области готовятся открыть спортплощадки и разрешить плановую медпомощь. / Покусанные клещами уральцы выстроились в длинную очередь (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»