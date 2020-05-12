На Уралмаше полицейские применили силу и брызнули газом при задержании нарушителей самоизоляции (ВИДЕО)

Во время патрулирования во дворах на Кузнецова сотрудники полиции нашли нарушителей самоизоляции. На кадрах с оперативной съемки видно, что представители власти подошли к компании, которая отдыхала на детской площадке. Рядом с местными жителями были бутылки с алкоголем, а сами жильцы были в состоянии опьянения.

Стычка жильцов и полиции

В ответ на просьбу предъявить документы, нарушители самоизоляции начали хамить и огрызаться. Обстановка все больше накалялась, дебоширы начали оскорблять полицейских, препятствовать видеосъемке инцидента. Правоохранители, в свою очередь, использовали баллончик с газом и применили физическую силу, чтобы доставить нарушителей в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

«Мужчины стали выражаться нецензурной бранью и хвататься за форменное обмундирование полицейских. В соответствии с ФЗ «О полиции» в отношении граждан была применена физическая сила и спецсредства. На место был вызван наряд группы немедленного реагирования, но дебоширы стали вести себя еще более дерзко. Двоих правонарушителей доставили в дежурную часть отдела полиции № 15, где в отношении них составили протоколы по статьям 19.3, 20.21 и 20.6.1 КоАП РФ, – рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Кроме того, в действиях одного из задержанных усматриваются признаки статьи 319 УК Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Материалы сейчас направлены в Следственный комитет», – сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Отметим, что на первых кадрах оперативной съемки видно, что жители просто отдыхали на детской площадке. Однако когда дебоширов начали задерживать – они уверяли полицейских, что вышли вынести мусор.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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