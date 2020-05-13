В Свердловской области 135 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявлено 135 случаев коронавируса. Об этом «Новому Дню» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В региональном оперштабе уточнили, что заболели 73 жителя Екатеринбурга, 26 жителей Верхотурья, а также жители Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Красноуфимска, Тугулымского городского округа. «Всего в регионе зафиксировано 2298 случаев новой коронавирусной инфекции», – уточнили там.

Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное. За последние сутки врачи выписали 45 пациентов, всего же число выздоровевших в регионе достигло 534.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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