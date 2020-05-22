Епархия сообщила о смерти монаха из Верхотурья от коронавируса

Пресс-служба Екатеринбургской епархии распространила сообщение о смерти монаха из Верхотурья от Covid-19.

«С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев). Просим молитв о упокоении монаха Пимена», – сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Верхотурье произошла вспышка коронавируса на территории мужского монастыря – заразились 46 человек. Всего в Свердловской области на 22 мая 12 летальных исходов у пациентов с Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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