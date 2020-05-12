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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Вторник, 12 мая 2020, 11:18 мск

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В Свердловской области сразу 211 заболевших за день

В Свердловской области за сутки выявлено сразу 211 случаев коронавируса. Причем в 147 случаях речь идет о жителях Екатеринбурга – в оперштабе сообщили, что это внутрисемейное распространение. Также диагнозы подтверждены у жителей Бисерти, Красноуфимска, Артемовского, Полевского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Кировграда, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральска, Тавды, Камышлова, Ирбита. Сразу 19 случаев – в Верхотурье.

«Всего, таким образом, на Среднем Урале зарегистрировано 2 163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 16 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано 99 человек. Всего уральские врачи вылечили 489 пациентов», – сообщили в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,