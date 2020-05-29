Наместник Верхотурского мужского монастыря вылечился от Covid-19

Наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов) выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавирусной инфекции Covid 19. «По милости Божией нашей обители было послано испытание болезнью. Но вот уже на протяжении нескольких дней насельников и трудников монастыря выписывают из больницы. Вот и мне, недостойному, Господь благоволил вернуться в обитель», – цитирует игумена пресс-служба епархии.

Игумен Иероним также рассказал, что монастырь с первых дней карантинных мероприятий соблюдал предписание санитарных врачей и указания священноначалия (масочный режим, дезинфекция рук, социальное дистанцирование, регулярная обработка дезсредствами поверхностей и др.). «Мы столкнулись с опасным и труднопредсказуемым по своим последствиям инфекционным заболеванием. С 18 марта, насколько это возможно в условиях общежительного монастыря, мы соблюдали все предписываемые меры предосторожности. Именно благодаря этому нет заболевших среди прихожан обители. Но вирус проник другим путём, и постепенно заболела значительная часть проживающих в монастыре», – рассказал наместник Свято-Николаевского монастыря.

Как уже сообщал «Новый День», в Верхотурье произошла вспышка коронавируса на территории мужского монастыря – заразились 46 человек. Неделю назад один из монахов скончался. Добавим, что в настоящий момент монастыри и храмы города Верхотурья продолжают оставаться закрытыми для прихожан и паломников ввиду карантинных мер.

Верхотурье, Евгения Вирачева

Верхотурье. Другие новости 29.05.20

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