В Верхотурье отменяют паломнические туры, а в Белоярке продавцы работают без перчаток

В Свердловской области продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение заражения граждан коронавирусом нового типа. Каждая территория имеет свою специфику, но, по словам мэров, в целом им удается держать ситуацию под контролем.

Как рассказал «Новому Дню» мэр «духовной столицы» Урала, Верхотурья, Алексей Лиханов, ведется работа сразу по нескольким направлениям. Предупреждения о недопустимости нарушения самоизоляции размещены во всех городских СМИ и пабликах в соцсетях. «Что же касается шашлыков, то у нас довольно большой частный сектор. Люди могут что-то готовить там для семьи, но крупных пикников нет, мы за этим следим», – рассказал Лиханов. Отдельную категорию представляют собой приезжие паломники. «Меня часто просят, чтобы я закрыл город, но у меня просто нет на это полномочий. На Пасху ожидается приезд большого числа верующих, но церковь сама отчасти регулирует этот вопрос. Настоятель одного из наших храмов сам отменил восемь паломнических туров. Восемь туров. Патриарх тоже обратился к пастве с просьбой перенести паломничество», – рассказал мэр Верхотурья. В то же время Лиханов сообщил, что полной ясности с празднованием Пасхи у него пока нет.

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских отметил сознательность жителей города, который он возглавляет. «Делаем все возможное, как все. Все методы агитации применяем, ничем не пренебрегаем. За минувшие выходные на жителей нашего города не было составлено ни одного протокола за нарушение режима самоизоляции», – рассказал он.

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов сообщил «Новому Дню», что на вверенной ему территории увеличилось количество рейдов патрульно-постовой службы ГИБДД, общественников. «На минувших выходных уже были первые штрафы для тех, кто не соблюдает режим самоизоляции по предписанию. Но у нас все-таки задача проводить разъяснительную работу с жителями, и нет цели получить какую-то выгоду из этих штрафов. Вчера было Вербное воскресенье, и верующие вели себя по-разному. Кто-то повел себя сознательно и остался дома, а кто-то решил не соблюдать режим самоизоляции. По Пасхе я не готов давать комментарий, будут ли приниматься какие-то меры, это решает областной штаб. По бизнесу. У нас были проблемы с выездной торговлей, предприниматели выезжали в поселки без разрешительной документации. Руководители поселковых и сельских управ проводили с ними разъяснительные беседы, и люди просто уезжали. Также у нас проводится работа с предприятиями по соблюдению санитарных правил, которые определяет Роспотребнадзор. Местные предприниматели выполняют требования, а вот с большими торговыми сетями, как «Пятерочка», «Монетка», «Магнит», есть проблемы. В выходные дни я сам объезжал большие магазины – там не соблюдается социальная дистанция в полтора метра, продавцы работают без масок и перчаток. Относятся к предписаниям, скажем так, недостаточно совестливо. Обо всех фактах сообщили в Роспотребнадзор».

Отметим, что не все мэры оказались доступны для комментариев, даже по мобильным телефонам.

Свердловская область, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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