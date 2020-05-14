К выходным жара в Свердловской области спадет, возможны грозы

Уже в ночь с 14 на 15 мая в Свердловской области станет заметно прохладнее, пройдут ливни.

По сообщению Уралгидрометцентра, сегодня в регионе будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 14-16 м/с. Температура воздуха в области днем до +26, в Екатеринбурге – до +24, но уже ночью она снизится примерно до +8. В пятницу днем в области ожидается +15…+20, в Екатеринбурге от +18 до +20. В субботу, 16 мая, синоптики ожидают такой же погоды, возможны дожди.

Как уже сообщал «Новый День», только вчера вечером губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым разрешил свердловчанам гулять по улицам и заниматься спортом на свежем воздухе (соблюдая дистанцию).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.20

14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Свердловчанам разрешили гулять и заниматься спортом на улице. / Эксперты: спустя 20 лет полпреды остаются «маршалами Кремля». Читать дальше

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