Оперштаб скрывает коэффициент распространения инфекции в Свердловской области – он выше, чем требует правительство РФ

Вот уже несколько дней оперативный штаб по предупреждению возникновения и распространения коронавируса на территории Свердловской области скрывает коэффициент распространения инфекции в регионе. Это показатель, который говорит о том, сколько человек заражает один инфицированный Covid-19. «Новый День» обратился с вопросом в оперштаб еще 12 мая, однако ответа до сих пор не последовало. Уточнять, когда эта информация станет доступна, в оперштабе также не стали, несмотря на просьбы корреспондента агентства.

Между тем, сегодня в интервью «Между строк» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что в городе этот коэффициент равен 1,2 – то есть каждые десять заболевших заражают еще 12. «Должны быть определены города, где коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет меньше единицы, тогда ограничения можно будет снимать. В Нижнем Тагиле этот коэффициент равен пока 1,2 – ниже, чем в среднем по области, но, тем не менее, по нему мы пока не проходим», – сказал он.

На запрос «Нового Дня» о коэффициенте распространения коронавируса оперативно ответили, например, в оперштабе Пермского края – там он составляет 0,5. То есть каждые десять заболевших заражают только пятерых. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Надо отметить, что этот показатель крайне важен. Один из трех параметров, установленных правительством РФ для регионов по снятию ограничений, – это коэффициент меньше единицы. Чему он равен на Среднем Урале, неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.20

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