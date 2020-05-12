Назван коэффициент распространения Covid-19 в Прикамье – сколько человек заражает один больной

В Пермском крае коэффициент распространения Covid-19 составил 0,5, – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. Этот показатель говорит о том, сколько в среднем человек заражает один заболевший коронавирусом.

Ранее правительство России поставило условия для регионов для снятия карантинных мер – одно из них гласит, что коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1. По этому показателю Пермский край проходит на следующий этап ослабления ограничений, но не проходит пока по количеству специальных коек для коронавирусных больных в регионе – должно быть свободно не менее 50%, а в регионе свободно только 35%. Напомним, по последним данным, в Пермском крае за минувшие сутки заразились еще 28 человек, у 16 их них болезнь протекает бессимптомно – они изолированы по домам, остальные госпитализированы. В больницах находятся 234 человека, у кого подтвержден диагноз Covid-19, еще у 111 болезнь не проявляется никак, за ними установлено медицинское наблюдение.

Пермь, Екатерина Норсеева

Пермь. Другие новости 12.05.20

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