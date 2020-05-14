Назван регион УрФО с самой высокой смертностью от коронавируса

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитали летальность Covid-19 в регионах УрФО на 14 мая. За неделю показатели смертности снизились, они меньше среднего по стране. Последний, в свою очередь, составляет 0,91%.

Самая высокая смертность в ХМАО-Югре. «Летальность составляет 0,65%. 0,73% было зафиксировано на 7 мая», – сообщили в ИЦК.

В Тюменской области показатель летальности – 0,59%. Неделей раньше, как и в ХМАО, он был 0,73%.

Не изменились показатели в Челябинской области – там смертность фиксируется на уровне 0,36%.

В ЯНАО показатель составляет 0,21%, неделей раньше он был на уровне 0,29%.

В Свердловской области смертность на 14 мая – 0,17%, а неделей ранее была 0,21%.

Наконец, в Курганской области не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

Отметим, сегодня «Медуза» опубликовала текст, в котором рассказывает, что показатели летальности искусственно занижаются по всей России. Журналисты ссылаются на данные, полученные от врача-фтизиатра из Екатеринбурга Наталью Эйсмонт, и сообщают, что умершую 20 апреля в Богдановиче от коронавируса женщину не включили в статистику – ни 21 апреля, ни позднее. «Она заболела с температурой, кашлем и одышкой. Первичный вариант вскрытия показал, что у нее была двусторонняя пневмония, патологоанатом ей поставил «коронавирусную пневмонию». Заболели врач, который ее лечил, легли в больницу с пневмонией ее муж и сын. Проходит два дня – и вдруг вице-губернатор [Павел] Креков выступает в СМИ: «Ой, мы ошиблись, она умерла не от коронавируса, а от рака». Подмена понятий: да, она онкологическая больная, но если бы не эта пневмония, то она бы еще пожила – а умерла-то она от коронавирусной пневмонии», – цитирует врача издание.

Напомним, первым информацию о скончавшейся 70-летней жительнице Богдановича, которая стала второй жертвой Covid-19, распространил губернатор Евгений Куйвашев. «В Богдановиче умерла 70-летняя женщина, которая поступила в больницу еще в прошлую пятницу в очень тяжелом состоянии. У нее диагностировали пневмонию и сразу же взяли анализы на коронавирус… О том, что у нее положительный тест на коронавирус, стало известно только сегодня ночью», – написал Куйвашев в своем инстаграме.

Позднее в оперштабе дезавуировали заявление губернатора. «Патологоанатомы не нашли Covid-19 у скончавшегося от пневмонии пациента в Богдановиче. Данные патологоанатомического исследования, проведенного в отношении 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, скончавшегося от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции. Еще раз убедительно просим, принимая решение о распространении информации, связанной с ситуацией по Covid-19, дожидаться официальных данных, основанных на результатах многоуровневой проверки и на оценке специалистов», – сообщили в оперштабе, который возглавляет губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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