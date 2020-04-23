Оперштаб опроверг сообщение губернатора о втором случае смерти от коронавируса

Оперативный штаб Свердловской области опроверг информацию о втором случае смерти от коронавируса в регионе. «Патологоанатомы не нашли Covid-19 у скончавшегося от пневмонии пациента в Богдановиче. Данные патологоанатомического исследования, проведенного в отношении 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, скончавшегося от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции. Еще раз убедительно просим, принимая решение о распространении информации, связанной с ситуацией по Covid-19, дожидаться официальных данных, основанных на результатах многоуровневой проверки и на оценке специалистов», – сообщили в оперштабе.

Первым информацию о скончавшейся 70-летней жительнице Богдановича, которая стала второй жертвой Covid-19, распространил губернатор Евгений Куйвашев. «В Богдановиче умерла 70-летняя женщина, которая поступила в больницу еще в прошлую пятницу в очень тяжелом состоянии. У нее диагностировали пневмонию и сразу же взяли анализы на коронавирус… О том, что у нее положительный тест на коронавирус, стало известно только сегодня ночью», – написал Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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