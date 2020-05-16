Двукратный рост безработицы и бюджетные потери: как свердловские муниципалитеты переживают карантин

Свердловские муниципалитеты ожидают снятия ограничительных мер по коронавирусу, которые анонсировал губернатор Евгений Куйвашев. Несмотря на то, что в областных городах малый бизнес занимает небольшую долю в экономике, временное закрытие ИП и частных организаций спровоцировало двухкратный и даже трехкратный рост безработицы. Как мэры справляются с карантином, выяснил «Новый День».

Недавняя крупная вспышка инфекции в Верхотурье, где за пару дней заболели сразу 47 человек (очагом распространения вируса стал Свято-Николаевский мужской монастырь), не станет препятствием для снятия ограничительных мер, уверен глава города Алексей Лиханов. Он рассказал, что все монастыри и храмы были закрыты на карантин, на их территории проведена дезинфекция, а медики сразу получили защитные костюмы и дополнительные средства защиты. Контроль за соблюдением режима самоизоляции стал строже, полиция чаще проверяет магазины и общественный транспорт. Впрочем, официально нарушителей совсем немного – за весь период карантина полицейские в Верхотурье выписали 11 протоколов, по ним семь человек были оштрафованы.

«Экономика, конечно, пошатнется, и не только у нас. В апреле был рост безработицы, но не критично. У нас многие люди работают вахтовым методом. Да, на каких-то участках производственные работы были остановлены. На лесоперерабатывающих предприятиях были проблемы со сбытом, но сейчас этот вопрос уже решается. Основные городские предприятия работают с середины апреля, когда появились послабления в указе губернатора о режиме повышенной готовности. Верхотурье – дотационная территория, и крупных налогоплательщиков здесь нет. Вся бюджетная сфера – полиция, МЧС, исправительная колония – продолжают работать. Да, нам придется сокращать некоторые расходы бюджета в будущем, но пока что план мероприятий на 2020 год выполняется в полном объеме», – рассказал Алексей Лиханов.

В Березовском городском округе на 15 мая был зарегистрирован 31 случай коронавируса. Все заболевшие направлены в больницы Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Глава Березовского Евгений Писцов сообщил, что в секторе малого бизнеса занято около 70% трудоспособного населения муниципалитета. Но при этом МСБ дает только 25% налоговых отчислений в бюджет.

«Больше половины предприятий в Березовском работают. У нас нет крупных турагентств, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, большой сети общепита – те сферы, что наиболее пострадали от распространения коронавируса. А вот супермаркеты и магазины формата «у дома» – работают. Благодаря тому, что экономика муниципалитета представлена различными отраслями, мы всегда ровно проходили кризисы. Последние 15 лет безработица держалась на уровне 1%. Сейчас регистрируется показатель 2,95%, то есть рост в три раза. Я полагаю, что неофициальная, то есть фактическая, безработица еще выше. Но отчасти количество безработных граждан увеличилось еще и потому, что сейчас они могут получить выплаты от государства в размере минимальной оплаты труда. И многие из тех, кто раньше находился в «серой зоне», решили встать на учет в службе занятости», – отметил мэр Березовского.

При этом глава посетовал, что жители не всегда соблюдают режим самоизоляции, особенно люди пожилого возраста. «Женщины бальзаковского возраста спокойно под ручку могут прогуливаться на тропе здоровья, хотя находятся в зоне риска. Приходится проводить разъяснительные беседы, лично я сам это делал не раз. Но надо признать, должного эффекта нет, около 50% жителей рекомендации не соблюдает. Есть и те, кто в принципе не верит в коронавирус или недооценивает его опасность. За майские праздники в Березовском было выписано более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции», – рассказал Евгений Писцов.

В Асбесте, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 20 случаев Covid-19. Мэр Наталья Тихонова сообщила, что в городе закрыто 25% предприятий в сфере услуг, которые представляют малый бизнес. Многие из них могут не открыться и после снятия ограничений, поскольку понесли большие финансовые потери.

«По нашим предварительным расчетам, выпадающие доходы из бюджета (от недополучения налогов) могут составить порядка 80-85 миллионов рублей. Конечно, есть меры, принятые на федеральном уровне, для поддержки предпринимателей, они получают компенсацию. Но этих мер недостаточно. Поэтому сейчас мы обсуждаем с предприятиями, как выводить их из карантина. У нас действует целевая программа по поддержке бизнеса, работает муниципальный фонд», – прокомментировала глава.

Уровень безработицы в Асбесте за период карантин вырос с 0,7% до 2,2%. За последние полтора месяца на учет в центр занятости встали 730 человек. Наталья Тихонова также отметила, что росту способствовали повышенные пособия в период карантина.

«При этом у нас есть 640 свободных рабочих мест. Это говорит о том, что вакансии пока не соответствуют вставшим на учет гражданам. Мы эту ситуацию анализируем, для ее решения нужно принять некоторые организационные меры. Это и дистанционное обучение, и профориентация безработных граждан. Подходы могут быть разными», – добавила глава Асбеста.

Проблемы есть и в Тавде, где мэр Виктор Лачимов пытался открыть магазины еще 13 мая, но региональный оперативный штаб не поддержал это решение. В беседе с «Новым днем» Лачимов заявил, что в малом бизнесе муниципалитета заняты шесть тысяч человек, и сегодня они вынуждены сидеть без работы. По его словам, жители «уже озверели» от карантина и не боятся штрафов. В Тавде также наблюдается рост безработицы – на учете в ЦЗН стоят около тысячи человек. При этом в муниципалитете зарегистрировано восемь заболевших коронавирусом.

Сухой Лог пока одна из самых благополучных территорий в плане заболеваемости коронавирусом. В городе зафиксировано всего три случая, но фактически заболевшие находятся в Екатеринбурге и Асбесте (они имеют прописку в Сухом Логу).

«То, что город фактически чистый по коронавирусу, показывает, что сухоложцы правильно отреагировали на карантин и соблюдали все меры предосторожности», – заявил мэр Роман Валов.

По его словам, экономика Сухого Лога остается стабильной, так как восемь промышленных предприятий на его территории относятся к непрерывному циклу производства и не останавливали свою работу в карантин. В малом бизнесе заняты около трети рабочих мест в городе. Порядка 15% небольших предприятий – общепит, турагентства, парикмахерские, центры косметологии, бани – серьезно пострадали от ограничений. Также муниципальным властям пришлось помогать транспортным компаниям, поскольку снизился пассажиропоток. Эти вопросы уже обсуждались главой с депутатами местной думы. Но и в Сухом Логу наблюдается кратный рост безработицы – с 0,6% до 1,85%. Более 400 безработных, вставших на учет, уже получили выплаты в размере двух миллионов рублей, добавил Роман Валов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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