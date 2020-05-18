В Екатеринбурге начался первый этап опрессовок. Всего этим летом будет три серии гидравлических испытаний. Нынешние продлятся до 21 мая.

Ранее сообщалось, что отключения горячей воды не будет, однако многие управляющие компании в выходные развесили предупреждения о том, что с понедельника пропадет ГВС из-за опрессовок. Сегодняшние посты екатеринбуржцев в соцсетях подтверждают, что у многих не стало горячей воды.

Второй этап гидравлических испытаний запланирован на 29 июня – 2 июля, а третий пройдет с 3 по 6 августа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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