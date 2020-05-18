СИЗО в Екатеринбурге закрывают на карантин из-за коронавируса у сотрудника

В Екатеринбурге на карантин закрывается СИЗО №1. У одного из сотрудников подтвердился коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, с арестованными он не контактировал, уточняется, что этот сотрудник работал с документами. Но он общался с осужденными. Заболевание у него протекает в легкой форме. Оперативно уточнить, отправляли ли кого-то из СИЗО в места лишения свободы, не удалось.

Из-за карантина в следственный изолятор не будут привозить новых арестованных и не будут выпускать тех, кто уже там находится. С заболевшим контактировали 250 человек – сотрудники и осужденные отряда хозяйственного обслу­живания. У всех взяты анализы.

С начала апреля в СИЗО введен спецрежим, сотрудники находятся на казарменном положении. Встречи с адвокатами проходят через стекло, у всех замеряется температура, посылки дезинфицируются.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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