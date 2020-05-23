В СИЗО Екатеринбурга коронавирусом заразились трое сотрудников и семеро арестантов

В СИЗО № 1 выявлены новые случаи коронавируса. Первой заболела медсестра, после чего изолятор закрыли на карантин. У 250 сотрудников и арестованных взяли анализы. Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, положительные тесты оказались у двух сотрудников и семи следственно-арестованных. В СИЗО содержатся осужденные, но среди них заболевших нет.
У сотрудников ГУФСИН – пневмония, они находятся в больнице. Арестованные, по словам Левченко, бессимптомные, находятся они в стационаре, который развернут в отдельном корпусе. Несколько дней назад, после того, как был выявлен первый случай, 75 сотрудников, которые работали в ту же смену, что и первая заболевшая, и могли с ней контактировать, увезли в обсерватор в Нижнем Тагиле. Первые анализы оказались отрицательные. С 16 мая приостановлены все следственные действия, в СИЗО не привозят новых арестантов и не отправляют уже осужденных в колонии.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 23.05.20
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