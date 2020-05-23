В СИЗО Екатеринбурга коронавирусом заразились трое сотрудников и семеро арестантов

В СИЗО № 1 выявлены новые случаи коронавируса. Первой заболела медсестра, после чего изолятор закрыли на карантин. У 250 сотрудников и арестованных взяли анализы. Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, положительные тесты оказались у двух сотрудников и семи следственно-арестованных. В СИЗО содержатся осужденные, но среди них заболевших нет.

У сотрудников ГУФСИН – пневмония, они находятся в больнице. Арестованные, по словам Левченко, бессимптомные, находятся они в стационаре, который развернут в отдельном корпусе. Несколько дней назад, после того, как был выявлен первый случай, 75 сотрудников, которые работали в ту же смену, что и первая заболевшая, и могли с ней контактировать, увезли в обсерватор в Нижнем Тагиле. Первые анализы оказались отрицательные. С 16 мая приостановлены все следственные действия, в СИЗО не привозят новых арестантов и не отправляют уже осужденных в колонии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.20

В Нижнем Тагиле на карантин закрыли детские сады из-за коронавируса у сотрудника. / Ожидание смягчения режима, коронавирусные смерти и заявления чиновников: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / От коронавируса умерли еще двое свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»