За первую ночь опрессовок в Екатеринбурге нашли 14 повреждений

В Екатеринбурге за первую ночь гидравлических испытаний энергетики обнаружили 14 повреждений на трубопроводах. Об этом сообщил директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. По его словам, все прошло успешно, повреждения устраняют. Впереди две ночи опрессовок. «После чего параметры горячего водоснабжения будут восстановлены. Будет оказываться услуга ГВС в нормальном режиме», – сказал он.

Напомним, что в этом году планируется три этапа гидравлических испытаний. Второй и третий пройдут в конце июля и начале августа соответственно. В ЕТК планируют в том числе использовать робота для внутритрубной диагностики и выявления повреждений – но в следующие этапы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

Энергетики пожаловались на управляющие компании – придерживают деньги населения за тепло. / За гранью абсурда: екатеринбуржцы разозлены тотальным досмотром в метро. Авторская колонка корреспондента РИА «Новый День» Евгении Вирачевой. / В Свердловской области скончался седьмой пациент с Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»