Опрессовки выявили еще одно слабое место: на Волгоградской вода вырвалась наружу

Сегодня в 05:40 в процессе опрессовок была повреждена теплотрасса в районе дома № 140 на ул. Волгоградской. Вода пробила слабое место трубопровода и вышла на поверхность земли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, ремонтная бригада локализовала место повреждения, откачала воду и приступила к устранению прорыва. В случае поступления жалоб от жителей близлежащих домов частного сектора, дворы которых залила вода, ущерб, нанесенный имуществу, будет возмещен страховой компанией. В ЕТК поясняют, что повреждения в результате опрессовок – это не аварии, а процесс, выявляющий слабые места теплотрасс. Цель испытаний – своевременно отремонтировать выявленные дефекты, чтобы исключить их проявления в отопительный период.

За первую ночь гидравлических испытаний, 19 мая, энергетики обнаружили 14 повреждений на трубопроводах.

Первый этап опрессовок в Екатеринбурге завершится сегодня ночью, процесс идет в соответствии с графиком, в режиме круглосуточного мониторинга, дежурят оперативные выездные бригады.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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