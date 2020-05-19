Временный госпиталь в «Екатеринбург-ЭКСПО» сможет принимать больных через 3 недели

Госпиталь в выставочном центре «Экспо» сможет принять пациентов через 3 недели. Там заканчиваются монтажные работы и установка оборудования, – сообщил телеканал «Вести-Урал».

В сюжете, который вышел в эфире ТК вчера, рассказывается, что рабочие еще занимаются монтажом инженерных коммуникаций и кислородных сетей. На кадрах видно, что уже расставлены медицинские койки. В ближайшее время там планируют установить кислородные концентраторы. Сама система подачи воздуха будет замкнутой – благодаря ей вирус не сможет распространяться по вентиляции.

«Это помещение является чистым помещением. Это шлюзы, передаточные окна, в дальнейшем, по окончании строительно-монтажных работ, всё это помещение будет полностью герметизировано», – рассказал телеканалу генеральный директор компании-поставщика медицинской техники Владимир Троценко. На базе реанимационного отделения установят 50 коек для тяжелобольных коронавирусом. Первых пациентов отделение будет готово принять через 3 недели, – передают «Вести-Урал».

Накануне губернатор Евгений Кувашев заявил в своем Instagram, что временный госпиталь уже организован. Туда могут быть госпитализированы сотрудники логистической компании сети «Красное и Белое». «Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины – у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Решение будет принято в ближайшее время», – написал Куйвашев.

Генеральный директор МВЦ Игорь Данилов на своей странице в «Фэйсбуке» сообщил, что на принятое решение повлияли такие факторы как обеспечение необходимого уровня изоляции площадки с одновременным удобством доступа к ней. «Мы расположены на удалении от центра города, узлов общественного транспорта. К Екатеринбург-ЭКСПО имеется несколько подъездов, что позволяет разграничивать доступ. Имеется оборудованная кухня, которая сможет обслуживать персонал и пациентов. В павильонах действует отдельная замкнутая система подачи и кондиционирования воздуха. При этом использование кислородных камер позволит полностью изолировать воздухообмен и обеспечить абсолютную безопасность для других помещений комплекса», – отметил он.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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