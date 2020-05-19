Максимальные пособия по безработице на Урале получили менее половины претендентов

В Свердловской области за пособием по безработице обратились 16 тысяч человек, которые потеряли работу после 1 марта этого года. Они могут претендовать на максимальный размер пособия в размере одного МРОТ.

Замдиректора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова отметила, что на сегодняшний день выплаты получили 9851 человек. Остальные заявления находятся еще в стадии обработки. По словам Бордюговой, среди тех, кто обращается в департамент, много людей, работавших в «сером» секторе, неофициально. «Если анализировать тех, кто к нам приходит, то есть люди длительно неработающие. Среди них есть те, кто на самом деле достаточно долго дома сидел. А примерно 50 % говорят: я работал в «сером» секторе, не был трудоустроен, сейчас работодатель меня содержать не может, поэтому я пришел», – отметила специалист. Такие люди могут претендовать только на минимальное пособие, 1725 рублей.

Напомним, в Свердловской области безработными числятся 54 596 человек, и почти половина из них лишились работы за последний месяц. Пик увольнений прогнозируется в июле.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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