В Екатеринбурге готовятся запустить «поющий фонтан» на Плотинке (ФОТО)

В Историческом сквере начался монтаж фонтана. Рабочие уже собрали и спустили на воду примерно половину конструкций. Как рассказал директор МБУ «ВОИС» Александр Репин, фонтан запустят в пятницу, 22 мая.

По вечерам, с 19:00 до 21:30, здесь будут включать подсветку и цветомузыку. Все остальные городские фонтаны уже работают все дни, кроме понедельника – по понедельникам они на профилактике.

Первый фонтан – на площади Советской Армии – в этом сезоне заработал 9 мая. Обычно ко Дню Победы в Екатеринбурге работают все фонтаны, но в этом году старт перенесли, из-за режима самоизоляции запускать остальные фонтаны начали после праздника. ВОИС обслуживает восемь крупных фонтанов: на Октябрьской площади, в сквере за театром оперы и балета, на площади Советской Армии, в сквере Попова, на бульваре Малахова, в Историческом сквере, фонтан «Спирали времени» на улице Вайнера, а также «Каменный цветок» на площади Труда.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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