Сегодня дадут горячую воду – кончился первый этап опрессовок

В Екатеринбурге сегодня в шесть утра завершился первый этап опрессовок, которые проводит ЕТК. Как сообщили в пресс-службе компании, гидравлические испытания позволили выявить 33 повреждения.

«Они зафиксированы в районе улиц Амундсена, Попова, Гурзуфской, Луначарского, Авиационной, Сулимова, Тургенева, Бебеля, Азина, Чайковского, Шевченко, Тверитина, Громова, Победы, Краснофлотцев, Посадской. На улице Волгоградской вода вышла на поверхность. Специалисты ЕТК зафиксировали нанесение ущерба владельцам придомовых участков домов частного сектора. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен», – подчеркнули в ЕТК, отметив, что ремонтные бригады уже устраняют повреждения.

Следующий этап опрессовок пройдет с 29 июня по 2 июля на небольших участках сетей с помощью передвижных установок без отключений горячего водоснабжения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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