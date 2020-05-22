Общежитие УрФУ закрыли на карантин из-за коронавируса у студента

В Екатеринбурге закрыли на карантин общежитие УрФУ на Малышева, 140, – у одного из студентов подтвержден коронавирус. Как сообщается в официальном паблике вуза, в корпусе проживают 35 студентов, они будут изолированы на 14 дней. В помещениях усилят дезинфекционный режим.

Добавим, студентов выселяли из общежития еще на первых этапах распространения вируса, иногородние возвращались в родные регионы. Проблема была у иностранцев, которые из-за отмены рейсов не могли улететь домой. Оперативно связаться с пресс-службой, чтобы прояснить этот вопрос, не удалось.

Всего с начала распространения инфекции в Свердловской области подтверждено 3 443 случая инфицирования, на сегодняшний день известно о 12 умерших.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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