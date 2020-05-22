Еще две смерти от коронавируса зарегистрированы в Свердловской области

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса умерли два человека, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по ситуации с Covid-19. Подробностей о том, кто эти люди, в каких городах они жили, сколько им было лет, – нет. Число смертей от коронавируса в регионе таким образом увеличилось до 12.

Всего за сутки на Среднем Урале диагноз Covid-19 подтвердился еще у 135 человек. Регион находится на 7-м месте в стране по числу новых заболевших за день. Всего с начала распространения инфекции в Свердловской области подтверждено 3 443 случая инфицирования.

Выздоровевших 1 036 человек, из них 87 пациентов выписано из больниц за последние сутки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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