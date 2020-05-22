12 свердловских медиков получили страховку после заражения Covid-19 на работе

Свердловские врачи, заразившиеся коронавирусом при лечении пациентов, подают заявки на страховые выплаты, сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе. По данным фонда соцстраха РФ, на сегодняшний день страховку получили 12 медиков. Они перенесли острую форму болезни и получили дополнительно по 68 811 рублей к оплате больничного листа.

Напомним, страховые выплаты медицинским работникам положены по указу президента РФ. Их могут получить врачи, средний и младший персонал, а также водители скорой помощи, которые заразились коронавирусной инфекцией после контакта с больными пациентами. В зависимости от тяжести течения болезни медработник может получить от 68 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти от коронавируса семье погибшего полагается компенсация в размере 2,7 миллионов рублей.

Ранее главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук отмечал, что в законодательстве заражение коронавирусом медика признается именно страховым случаем, а не профессиональным заболеванием. Поэтому нужно заключение, что медицинский работник заразился именно при исполнении обязанностей, а не в другом месте. Такое решение принимает специальная комиссия, в которую входит работодатель, представитель фонда соцстрахования и представитель больницы, где был установлен диагноз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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