В Екатеринбурге ожидаются рейсы из Таджикистана, Армении и США

В Екатеринбург в ближайшие дни прибудут еще несколько вывозных рейсов. Как сообщает официальный канал Минкомсвязи РФ, 26 мая в 20:30 самолет с россиянами на борту вылетит из Душанбе. 27 мая в Кольцово сядет борт, следующий по маршруту Ереван – Новосибирск – Екатеринбург. 30 мая ожидается рейс из Нью-Йорка, в Екатеринбурге он сделает промежуточную остановку и отправится в Новосибирск.

Добавим, уральцы, прилетающие в Кольцово, отправляются в обсерваторы на 14 дней. Жители других регионов от трапа уезжают в родные субъекты. На днях на Урал вернулись 55 россиян из Киргизии, среди них было 17 детей. 40 человек, в том числе 13 детей, сейчас находятся в обсерваторах, 15 человек забрали представители из родных регионов. https://newdaynews.ru/ekaterinburg/692824.html

Екатеринбург, Елена Иванова

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