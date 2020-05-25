Суд рассмотрит иск о закрытии склада «Красного и белого»

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Абсолют» – соучредителя сети магазинов «Красное и Белое». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, Роспотребнадзор требует привлечь компанию к ответственности по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)). Юридическому лицу грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, в ходе проверки были выявлены следующие нарушения: не представлен 5-дневный запас санитарно-гигиенических масок, выделено недостаточное количество одноразовых средств индивидуальной защиты для сотрудников, в помещениях с постоянным нахождением сотрудников отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа. Кроме того, перед началом рабочих смен отсутствовал «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ. На момент обследования установлено, что к работе были допущены сотрудники, контактировавшие с заболевшими.

Роспотребнадзор считает, что у ООО «Абсолют» имелась возможность исполнить требования санитарного законодательства, однако оно не сделало этого. Это привело к заражению сотрудников и может способствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.

Как уже писал «Новый День», число зараженных сотрудников логистического центра «Красное и Белое» может составить порядка 15% от общего штата компании, где работают 1 300 человек. Об этом сообщил на прошлой неделе вице-губернатор Павел Креков. Основная часть выявленных больных являются трудовыми мигрантами, которые проживали в Железнодорожном районе Екатеринбурга. 19 мая пресс-служба «Красного и белого» официально заявила, что отгрузки со склада «Абсолют» г. Екатеринбург полностью остановлены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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