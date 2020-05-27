После проверок на складе «Красного и Белого» возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки склада ООО «Абсолют» (откуда поставлялся товар в магазины «Красное и Белое») возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Об этом сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Железнодорожного района Екатеринбурга.

В надзорном ведомстве уточнили, что всего в указанных складских помещениях работает 870 человек, в том числе 509 жителей г. Екатеринбурга и 361 житель Свердловской области. В период с 5 по 26 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Прокурорская проверка зафиксировала, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее материалы проверки были направлены прокуратурой в следственные органы, а сегодня возбуждено уголовное дело. Санкция по ч.1 ст. 236 УК подразумевает штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, или лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, иногда – лишение свободы на тот же срок.

Добавим, завтра суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении ООО «Абсолют», инициированное Роспотребнадзором. Юридическому лицу грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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