В Ленинском районе Екатеринбурга спилят 360 деревьев

Администрация Ленинского района Екатеринбурга ищет подрядчика на спиливание и кронирование сотен деревьев. На это чиновники готовы потратить до 427 тысяч рублей.

Как сообщается в техзадании к госзакупке, 101 дерево кронируют по предписаниям ГИБДД, заявкам ЕМУП «Гортранс» и просьбам жителей. Почти 150 деревьев кронируют на улице Фурманова от Серова до Московской. На Белинского, Сакко и Ванцетти, Мостовой и Городской обрежут тополя. Также подрядчик должен будет убрать сухостой и аварийные деревья, в том числе после ураганов. Еще на нескольких улицах и в районных скверах подстригут кустарники. Все работы, согласно контракту, необходимо завершить до 20 декабря.

Добавим, накануне в Екатеринбурге прошла гроза с ураганом, повалило деревья, ветром срывало крыши у домов и парковок. Жертвами стихии стали четыре человека.

Екатеринбург, Елена Иванова

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