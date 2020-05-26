В Екатеринбурге утвердили результаты опроса о наименовании восьмого района

Гордума Екатеринбурга утвердила результаты опроса горожан о наименовании будущего восьмого района города. Напомним, голосование проводилось в электронной форме с 6 по 14 мая. По данным мэрии, в опросе приняли участие 12457 человек. Из них 94,24% высказались за название «Академический район».

По словам вице-мэра Александра Ковальчика, городской бюджет не понес никаких затрат в связи с голосованием, так как организационные расходы (покупка программы) взял на себя застройщик района – «РГС Академическое». Депутаты в целом одобрили формат голосования. Недовольным был только Константин Киселев, который заявил, что на опрошенных оказывалось административное давление. По его словам, школьные учителя через мессенджеры просили родителей проголосовать за название «Академический». Николай Смирнягин возразил и назвал такие призывы обычной агитацией. Владимир Крицкий посоветовал коллегам не увлекаться подозрительностью и принять как факт название района «Академический», которое устоялось за много лет.

Результаты опроса екатеринбуржцев будут направлены в законодательное собрание Свердловской области, которое примет окончательное решение о создании новой территориально-административной единицы «Академический район».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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