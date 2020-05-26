Обвиняемым в убийстве ребенка сектантам продлили срок содержания под стражей

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей главе религиозной общины «Ученики Иисуса Христа» Земфире Гайнуллиной и ее последователю Ивану Казанцеву, обвиняемым в убийстве 9-летнего мальчика. Постановлением суда мера пресечения обоим продлена по 26 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге на Юго-Западе в лесопарке было найдено тело девятилетнего ребенка. Перед смертью его жестоко истязали. По одной из версий, ребенка били плетьми, «чтобы изгнать из него бесов». По версии следствия, руководствуясь указаниями Гайнуллиной, Казанцев, бывший адептом религиозной секты, «наказал» своего сына, а когда тот умер, отнес его в лесопарк и закопал. Оба сектанта пытались скрыться, но были задержаны и помещены под арест до 27 мая. Арестованные пытались смягчить себе меру пресечения, но суд решил иначе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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