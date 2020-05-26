В Екатеринбурге возобновили вакцинацию детей: родителям звонят и назначают даты прививок

В Екатеринбурге возобновили вакцинацию для детей. На этой неделе родителям стали поступать звонки из поликлиник: предлагают выбрать даты и прийти с детьми на прививку. Медперсонал обещает, что никаких контактов с другими посетителями больницы не будет. «Нам позвонила медсестра из поликлиники, пригласила на прививку, которая у нас откладывалась с апреля. Сейчас запись идет на конкретный день и время. Нельзя прийти на прием к педиатру, взять направление и встать в очередь у прививочного кабинета. Мне объяснили, что нас встретят у входа в больницу, проводят в кабинет, там ребенка осмотрят, поставят прививку и отпустят домой. Время между приемами двух детей – полчаса. Дети не должны пересекаться», – рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района, ребенок которой прикреплен к поликлинике детской больницы №11.

Напомним, о возобновлении вакцинации детей заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил еще в середине мая. Но на прошлой неделе екатеринбуржцы не могли записаться на прививку. В управлении здравоохранения сообщали, что идет подготовка к старту вакцинации: чтобы Роспотребнадзор разрешил поликлинике делать прививки, нужно соблюсти ряд требований. Подготовку должны были закончить до конца прошлой недели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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