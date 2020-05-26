«Он пытался выбраться, но не успел», – очевидцы рассказали об обрушении крана во время урагана и о погибшем машинисте (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» побывала на месте крушения крана, который упал из-за сильных порывов ветра. В результате инцидента скончался молодой человек, управлявший техникой. Видео с места событий – в нашем материале.

Кран рухнул во время урагана. Машинист получил смертельные травмы

Инцидент произошел на производственной базе «Акортес» в Екатеринбурге. Машинист, управлявший краном, получил смертельные травмы. Один из работников рассказал, что парень незадолго до трагедии вышел на площадку, но не успел спуститься с техники. «Мгновенно начался резкий порыв ветра. И провода пообрывало, мне сказали, потому тормозов не стало», – рассказывает рабочий, ссылаясь на коллег. По его словам, парень упал, когда кран рухнул, и сильно ударился. «Его не придавило, просто удар о землю, видимо, был сильный. В синяках была голова, нога сломана. Приехала скорая, на ногу сделали шину и увезли», – объяснил сотрудник производственной базы «Новому Дню».

Спасти пострадавшего крановщика не удалось, погибшему было 23 года. Сейчас в обстоятельствах ЧП будут разбираться Следственный комитет и прокуратура. Возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». По версии следствия, руководство организации не приостановило работу крана во время непогоды, что и стало причиной гибели молодого человека. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила «Новому Дню», что по факту инцидента прокуратурой проводится проверка.

В момент приезда съемочной группы руководства «Акортеса» на месте не оказалось. Со слов охранников, представители производственной базы отправились в прокуратуру. «Новый День» пытался связаться с представителями организации по телефону, но агентству заявили, что не будут комментировать инцидент.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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