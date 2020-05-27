В Екатеринбурге начали судить за мошенничество бывшего депутата

В Екатеринбурге начали судить бывшего депутата Екатеринбургской городской думы Игоря Плаксина, который обвиняется по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как уже писал «Новый День», являясь владельцем строительного бизнеса, Игорь Плаксин привлекал средства пайщиков и дольщиков для строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус», но не смог выполнить свои обязательства. Пострадавших граждан и организаций около 800, причиненный ущерб превышает 2,5 млрд. рублей. Трансляция заседания идет на странице Чкаловского суда в сети Вконтакте. Подсудимый Плаксин заявил, что к заседанию готов, регламент ему понятен, также сообщил суду, что он разведен и имеет двух несовершеннолетних детей. В зале суда присутствуют около 10 потерпевших. Почти все участники процесса в масках.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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