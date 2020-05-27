«Спецавтобаза» рассказала, сколько человек прописано в типичной «резиновой» квартире

В Екатеринбурге владельцы «резиновых» квартир не платят по счетам за мусор. Об этом рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы». В зоне действия регоператора специалисты насчитали больше 600 домов и квартир с массовыми регистрациями. Половина из них находится в Екатеринбурге. В среднем в каждой такой квартире прописано по 48 человек.

«Рекордсменом по числу зарегистрированных на одном лицевом счете стал адрес в Екатеринбурге, где постоянно прописаны 187 человек и еще 23 гражданина зарегистрированы временно», – сказали в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза». В квартире, где «живут» 210 человек, платеж за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» составляет 21220 рублей 50 копеек в месяц. Однако владельцы «резиновой» жилплощади – злостные должники. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, они недоплатили 379 576 рублей 49 копеек за мусор. И, как правило, владельцы «резиновых» квартир не отличаются дисциплинированностью.

«Собираемость платежей по таким объектам в среднем в два раза ниже общего показателя оплат, который по итогам 2019 года составил 76% нарастающим итогом», – уточнили в пресс-службе регоператора, отметив, что с должниками ведется претензионная работа, вплоть до суда.

В пресс-службе регоператора также сообщили, что случаются и технические ошибки – например, в Арамили у двух зданий были одинаковые адреса, собственнику одного из них стали приходить квитанции за другого. «Владельцу частного дома приходили счета за услугу из расчета 35 иностранных граждан, которых работодатель зарегистрировал в «одноименном» нежилом административном здании. Пенсионер написал о проблеме в местную администрацию, и вопрос был решен», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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