В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о «резиновой квартире» на 541 мигранта

В Екатеринбурге вынесен очередной приговор по делу о «резиновой квартире» – женщина прописала у себя в квартире на Шефской 541 мигранта, понимая, что никто из них проживать там не будет. Такое количество людей она зарегистрировала в МФЦ с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» ее оштрафовали на 110 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

За последние годы в Екатеринбурге рассмотрели несколько аналогичных дел, и в каждом случае человеку, за деньги прописывавшему сотни мигрантов, присуждали штраф. Например, прописка 401 мигранта обошлась хозяину жилья на улице Стрелочников, в 250 тысяч рублей.

А в сентябре 2018 года вынесли приговор Вячеславу Макееву, владельцу самой резиновой квартиры. Он прописал 9 тысяч мигрантов, заработал десятки миллионов, а его наказание – штраф в 400 тысяч рублей.

Резиновая квартира обнаружилась даже в общежитии Минобороны. По данным «Спецавтобазы», в среднем в каждой «резиновой квартире» прописано по 48 человек. Максимум одновременно в квартире были прописаны 187 человек и еще 23 гражданина зарегистрированы временно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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