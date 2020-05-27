Дома актеров по всей России остались без помощи из-за формальностей: ОКВЭДы не позволяют получить деньги

Дома актеров по всей России оказались почти в такой же ситуации, как и частные театры: официально получить господдержку они пока не могут. Работающие как общественные организации, эти учреждения не получают ни субсидии на зарплаты сотрудников, ни отсрочки по налогам и аренде. Проблемы Домов актеров планируется решать на региональном уровне.

Дома актера по всей стране считаются официальными резиденциями региональных отделений Союза театральных деятелей. Формально – это учреждения, которые работают при театральной общественной организации. В реальности часто Дома актера являются полноценными театрами и культурными образовательными центрами. Например, в Екатеринбурге в Доме актера шли спектакли, проводились фестивали, конкурсы, действовали разные проекты для детей, которые мечтают в будущем связать свою жизнь с театром.

Как и все другие культурные учреждения, Дома актера закрыты с 18 марта. Однако, в отличие от государственных театров, они не получают никакого бюджетного финансирования. Работающие как некоммерческие партнерства, Дома актера оказались по сути в такой же ситуации, как и частные театры: денег на зарплату сотрудникам нет. Об этом впервые сообщил исполнительный директор пермского «Театр-Театр» Анатолий Пичкалев во время недавней онлайн-конференции Союза театральных деятелей России, заявив, что Дома актера оказались без малейшей финансовой поддержки и находятся под угрозой закрытия. Оказалось, что в Екатеринбурге ситуация у Дома актера не намного лучше.

«Да, конечно, в сложной ситуации мы. Но нам попроще. Мы сумели до всего этого (ситуации с закрытием из-за пандемии) получить деньги на ремонт здания, и это большое подспорье. У нас (в особняке) сейчас идет ремонт», – рассказал «Новому Дню» художественный руководитель Дома актера Илья Скворцов. Управляющая Дома актера и заместитель председателя Свердловского отделения СТД по экономике и развитию Галина Стихина подтвердила, что организация пока не может получить никакой финансовой помощи. И главная причина в том, что Дом актера – это формально некоммерческое партнерство, работающее при общественной организации – СТД. И ни по каким ОКВЭДам основной деятельности Дом актера не может рассчитывать на помощь от государства: ни в арендных платежах, ни в оплате налогов и коммуналки, ни в получении денег на зарплату сотрудников. «Мы очень надеемся, что на областном уровне нам и всем другим НКО помогут, – рассказала Галина Стихина. – Было общее онлайн-совещание с представителями некоммерческих организаций из всех сфер – культуры, социальной сферы, образования, вел его заместитель губернатора Алексей Орлов. Обещали на областном уровне какое-то решение по нам принять. Сейчас каждое НКО готовит большой пакет документов, который надо будет направить в соответствующее министерство. В частности, мы готовим документы в министерство культуры области: там указываем, сколько человек в штате, какие у нас арендные и коммунальные платежи, прикладываем все счета – оплаченные и нет. До конца мая эти документы предоставим. И, видимо, на уровне области будут решать, как нам помогать».

Сейчас же приходится выкручиваться мыслимыми и немыслимыми способами, занимать деньги, искать поддержку. Но в Доме актера Екатеринбурга никого не отправили в отпуск без содержания. «Но мы никого не увольняем, деньги платим. У всех ведь семьи, дети, не по-человечески сейчас оставлять людей без зарплат, – отметила Галина Стихина. – В мае кто-то пошел у нас в плановые отпуска. Часть сотрудников задействованы на ремонтных работах».

Напомним, ранее о своем бедственном положении заявили частные театры Екатеринбурга. Денег на зарплату сотрудникам и на аренду у них уже нет. Никакой помощи ни от городских, ни от областных, ни от федеральных властей театры не получали.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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